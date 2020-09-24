 
مباشر

المركزي التركي يتخذ قرارا لدعم الليرة يساهم في صعودها

مال وأعمال

المركزي التركي يتخذ قرارا لدعم الليرة يساهم في صعودها
Reuters DADO RUVIC
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/osqk

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، عن قرار لدعم العملة التركية الليرة، التي شهدت مؤخرا تراجعا كبيرا، حيث سجلت مستويات قياسية تاريخية متدنية أمام الدولار.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية اليوم، أن المركزي رفع سعر الفائدة من 8.25% إلى 10.25% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

وعقب ذلك شهدت أسواق العملات ارتفاعا لليرة التركية أمام الدولار. وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت موسكو انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 1.13% إلى 7.6135 ليرة.

المركزي التركي يتخذ قرارا لدعم الليرة يساهم في صعودها
Bloomberg

وسجلت العملة التركية 7.6440 ليرة للدولار يوم الثلاثاء الماضي. وهوت العملة التركية أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

المصدر: "الأناضول" + "بلومبرغ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا