المركزي التركي يتخذ قرارا لدعم الليرة يساهم في صعودها

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، عن قرار لدعم العملة التركية الليرة، التي شهدت مؤخرا تراجعا كبيرا، حيث سجلت مستويات قياسية تاريخية متدنية أمام الدولار.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية اليوم، أن المركزي رفع سعر الفائدة من 8.25% إلى 10.25% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

#عاجل | المركزي التركي يرفع الفائدة من 8.25 إلى 10.25 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 24, 2020

وعقب ذلك شهدت أسواق العملات ارتفاعا لليرة التركية أمام الدولار. وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت موسكو انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 1.13% إلى 7.6135 ليرة.

Bloomberg

وسجلت العملة التركية 7.6440 ليرة للدولار يوم الثلاثاء الماضي. وهوت العملة التركية أكثر من 21% أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

المصدر: "الأناضول" + "بلومبرغ"