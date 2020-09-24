"تسلا" تبدأ "معركة" ضد الحكومة الأمريكية وتقف إلى جانب الصين

تقدمت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" بدعوى قضائية تطالب فيها الحكومة الأمريكية بإلغاء رسوم جمركية تبلغ 25% على قطع تستوردها من الصين، وفقا لما ذكرته "بلومبرغ".

كذلك تطالب "تسلا" الحكومة الأمريكية بتعويضها عن النفقات الإضافية التي تكبدتها جراء رفع الرسوم الجمركية.

وبذلك تكون الشركة الأمريكية قد دخلت في معركة قضائية ضد السلطات الأمريكية وإلى جانب الصين.

وكانت "تسلا" قد طالبت في العام الماضي السلطات الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها على الشاشات المستوردة من الصين، والتي يتم تثبيتها في السيارات من الطراز 3.

كما أنها اشتكت من أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها واشنطن على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تلحق الضرر بها.

المصدر: "لينتا.رو"