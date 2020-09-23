الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال الطاقة

بحث وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي ونظيره الإسرائيلي يوفال شتاينتز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة والبنية التحتية، خاصة قطاع الطاقة المتجددة.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن المزروعي استعرض خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي استراتيجية الإمارات للطاقة "2050"، والتي تعتبر أول خطة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين أبو ظبي وتل أبيب في قطاع النفط والغاز، والتحول نحو الطاقات الخضراء، إضافة إلى التركيز على قطاع شركات التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة والأمن السيبراني المتعلق بالطاقة.

واتفق الجانبان على بحث فرص الاستثمار في قطاع الطاقة وآلية تعزيزها وتطويرها وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.

المصدر: وام