شركة إسرائيلية تبرم اتفاق تعاون مع دبي للتأمين

قالت مجموعة هرئيل للتأمين الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقا مع شركة دبي للتأمين لتقديم خدمات تأمينية في إسرائيل والإمارات.

وذكرت هرئيل أن هذا هو أول اتفاق تبرمه مع قطاع التأمين الإماراتي منذ اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية بينهما الشهر الماضي، ما يقول مسؤولون إنه سيخلق فرصا اقتصادية كبيرة.

وجرى التوصل للاتفاق الأسبوع الماضي عندما اجتمع مسؤولون من هرئيل مع نظرائهم في "دبي للتأمين" في إمارة دبي.

وتابعت الشركة الإسرائيلية أن التعاون يتيح لعملائها الإسرائيليين تلقي خدمات تأمينية في الإمارات، كما يمكن لمواطني الإمارات الحصول على الخدمات ذاتها في إسرائيل.

المصدر: رويترز