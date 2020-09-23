صندوق سيادي روسي مع مستثمرين من الشرق الأوسط يستثمر مليار روبل في شركة روسية

استثمر الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع صناديق ثروة سيادية رائدة في الشرق الأوسط أكثر من مليار روبل في إحدى الشركات الروسية الرائدة في تطوير أنظمة الرؤية الحاسوبية.

ووفقا لبيان صدر عن الصندوق الروسي فقد تم استثمار الأموال في NtechLab، وهي شركة روسية عالمية تقوم بتطوير أنظمة الرؤية الحاسوبية بناء على الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية.

وتم الإعلان عن الصفقة اليوم الأربعاء خلال مؤتمر للصناعة الرقمية منعقد في مدينة نيجني نوفغورود الروسية في الفترة من 23 وحتى 25 سبتمبر الجاري.

وستوجه الاستثمارات التي تم جذبها إلى تطوير منتجات جديدة في مجال رؤية الكمبيوتر.

المصدر: "تاس"