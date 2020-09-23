صحيفة: صفقة "تيك توك" في الولايات المتحدة "قذرة وغير عادلة"

ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية أنه ما من سبب يدعو الصين للموافقة على صفقة "تيك توك" في الولايات المتحدة، والتي وصفتها بأنها "قذرة وغير عادلة" وقائمة على "تنمر وابتزاز".

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وقالت الصحيفة المدعومة من الدولة في الصين في مقال: "ما فعلته الولايات المتحدة بـ"تيك توك" أشبه بأسلوب العصابات التي تفرض على شركة قانونية صفقة تجارية غير مقبولة وغير عادلة".

وأصدرت الشركات الثلاث "أوراكل" و"ولمارت" و"تيك توك" بيانات متضاربة بشأن بنود الاتفاق، الذي تأمل في أن يسمح لتطبيق التسجيلات المصورة "تيك توك" التابع لـ"بايت دانس" بمواصلة العمل في الولايات المتحدة، حيث تعتزم الحكومة حظر التطبيق لأسباب أمنية.

وكانت "بايت دانس" قالت إنها ستؤسس شركة تابعة أمريكية تدعى "تيك توك غلوبال" تملك فيها حصة 80%.



لكن شركتي "أوراكل" و"ولمارت" قالتا إن أغلبية الملكية ستكون في أيدي أمريكية، امتثالا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 14 أغسطس الماضي يقضي بأن تتخلى "بايت دانس" عن ملكية "تيك توك" في غضون 90 يوما.

وتابعت الصحيفة الصينية: "أصبح الأمن القومي السلاح المفضل لواشنطن، حين تريد تقويض نجاح أي شركة من أي دولة أجنبية تتفوق على نظيراتها في الولايات المتحدة".

وأضافت: "لن تخسر"بايت دانس" السيطرة على الشركة، فحسب بل ستخسر التكنولوجيا التي ابتكرتها وتملكها".

المصدر: "رويترز"