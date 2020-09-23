ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة مقابل هبوط حاد في البنزين

ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بينما هبط مخزون البنزين بحوالي 8 ملايين برميل.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام زادت 691 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر لتصل إلى حوالي 495.3 مليون برميل، بينما كانت توقعات محللين تشير إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 298 ألف برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن استهلاك مصافي التكرير للخام انخفض بواقع 199 ألف برميل يوميا.

وذكرت وكالة رويترز أن مخزونات البنزين هبطت 7.7 مليون برميل رغم أن محللين استطلعت الوكالة آراءهم توقعوا زيادة قدرها مليون برميل.

كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات بتراجع قدره 648 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بمقدار 88 ألف برميل يوميا.

المصدر: رويترز