بنك المغرب يتوقع انكماش اقتصاد المملكة بنسبة 6.3 % بسبب كورونا

توقع بنك المغرب يوم الثلاثاء أن يسجل اقتصاد البلاد انكماشا بمعدل 6.3 بالمائة عام 2020، متأثرا بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البنك في بيان أنه "من المتوقع أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5.3 %، والقيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 6.3 %".

وأضاف البيان أن البنك خفض توقعاته المعلنة في يونيو الماضي آخذا في الاعتبار الاستئناف البطيء للنشاط، جراء القيود التي تم فرضها بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، إضافة إلى مواصلة الإغلاق شبه التام للحدود في وجه المسافرين.

في المقابل، توقع البنك أن "يشهد اقتصاد البلاد في العام 2021 ارتفاعا بمعدل 4.7 % في الناتج الداخلي الإجمالي بفضل تزايد القيمة المضافة الفلاحية بواقع 12.6 %، مع فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، إلى جانب تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.7 %".

إلى ذلك، توقع البنك أن تسجل الصادرات المغربية ارتفاعا بواقع 22.4 % في العام 2021، مدفوعة أساسا بالارتفاع المرتقب في صادرات قطاع السيارات بعد تراجع مرتقب بنسبة 16.6 % خلال السنة الجارية.

وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، أشار البنك الى أنها كانت أكثر متانة أمام الأزمة، إذ يرتقب أن تعرف تراجعا محدودا بـ5 % إلى 6.15 مليار يورو قبل أن تتحسن بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 6.3 مليار يورو في سنة 2021.

المصدر: وكالات