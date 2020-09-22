"الاحتياطي الأمريكي": مسار الاقتصاد الوطني "شديد الضبابية" رغم التحسن "الملحوظ"

أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جيروم باول، لجنة بالكونغرس، بأن الاقتصاد الوطني أظهر "تحسنا ملحوظا بعد ركوده الناجم عن جائحة كورونا، لكن الطريق أمامه لا يزال ضبابيا".

وفي شهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أشار باول إلى انتعاش في الوظائف وإنفاق الأسر منذ أن ركد الاقتصاد في الربيع وأوائل الصيف. لكنه أضاف أن الاقتصاد لا يزال بعيدا عما كان عليه "وسيظل الطريق إلى الأمام شديد الضبابية.. من المرجح ألا يأتي التعافي الكامل إلا عندما يكون الناس على ثقة بأن العودة للانخراط في نطاق واسع من الأنشطة آمنة"، مع السيطرة على فيروس كورونا.

وتابع باول أنه حتى ذلك الحين، سيظل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي "ملتزمين باستخدام أدواتنا لفعل ما بوسعنا، مهما استغرق الأمر، للتأكد من أن التعافي سيكون أقوى ما يمكن، والحد من استمرار تضرر الاقتصاد".

وجلسة الاستماع اليوم، التي تضمنت شهادة من وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، هي الأولى من بين ثلاث جلسات هذا الأسبوع سيجيب فيها رئيس الاحتياطي الاتحادي على أسئلة بشأن رد فعل البنك المركزي حيال جائحة كورونا وتطبيقه لقانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي بسبب الفيروس.

وفي تصريحات معدة سلفا للجنة التي يسيطر عليها الديمقراطيون، قال منوتشين إنه يشعر بأن الاقتصاد "سيشهد نموا هائلا في الربع الثالث بدعم من قوة في مبيعات التجزئة وبدء تشييد المنازل ومبيعات المنازل القائمة ونمو الصناعات التحويلية وزيادة نشاط الأعمال". لكنه أضاف أنه لا تزال هناك حاجة إلى "حزمة مركزة" أخرى من الإنقاذ المالي.

المصدر: رويترز