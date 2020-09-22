وزير الاستثمار السعودي: شهدت بلادنا تباطؤا في الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام بسبب كورونا

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، إن بلاده شهدت تباطؤا في الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الفالح خلال المؤتمر الصحفي الخاص باجتماع وزراء الاستثمار والتجارة في مجموعة العشرين أن "المملكة تواصل الاستثمار بالمشاريع الأساسية ضمن رؤية 2030"، لافتا إلى أن "المشاريع الجديدة في المملكة قادرة على جذب الاهتمام عالميا".

وتابع: "جائحة كورونا أثبتت أهمية إدارة سلاسل الإمداد، وعمل مجموعة العشرين خفف بشكل واضح من آثار الجائحة".

وأشار الفالح إلى أن التجارة والاستثمار وجهان لعملة واحدة، وأن التجارة هي وقود الاقتصاد العالمي.

المصدر: وكالات