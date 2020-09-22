مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى منذ حوالي 14 عاما

قفزت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة من شهر أغسطس، إلى أعلى مستوى في حوالي 14 عاما، بينما تستمر سوق الإسكان في إظهار أداء أقو من الاقتصاد الأوسع.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت 2.4 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة وفق العوامل الموسمية بلغت ستة ملايين وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر2006.

وجاءت الزيادة في مبيعات المنازل الشهر الماضي متماشية مع توقعات خبراء اقتصاديين.

وصعدت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل معظم مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 1.5 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس.

المصدر: رويترز