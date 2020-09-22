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الإمارات.. وصول مفاعل أولى محطات براكة إلى 50% من طاقته الإنتاجية

مال وأعمال

الإمارات.. وصول مفاعل أولى محطات براكة إلى 50% من طاقته الإنتاجية
AFP
محطة "براكة" للطاقة النووية
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أعلنت شركة الطاقة الإماراتية "نواة" عن وصول مفاعل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية إلى 50% من قدرته الإنتاجية للطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

وتم ذلك في إطار عملية اختبار الطاقة التصاعدي، ويعد خطوة مهمة نحو التشغيل التجاري.

وتم الإعلان عن هذا الإنجاز على هامش الدورة السنوية العادية  الـ64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث استضافت الإمارات فعالية حملت عنوان "البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. رحلة نجاح".

وجاء ذلك بعد مرور شهر واحد على استكمال عملية الربط الآمن للمحطة مع شبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات، وبدء إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة النووية.

المصدر: "وام"

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