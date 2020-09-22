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رئيس الوزراء السوري: لن نبخل بجهد لتحسين دخل الموظفين

مال وأعمال

رئيس الوزراء السوري: لن نبخل بجهد لتحسين دخل الموظفين
Reuters KHALIL ASHAWI
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أكد رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، أن الحكومة لن تبخل بجهد في أي دقيقة لتحسين واقع دخل الموظفين، عندما تتوافر لديها الإمكانات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء السوري، في تصريحات لصحيفة "الوطن": "لن نقصر بذلك".

وأشار عرنوس، على هامش مناقشة البيان الحكومي في مجلس الشعب السوري، إلى أن هناك خططا وبرامج تنفيذ، وبالتالي كل شيء في وقته، لافتا إلى أن البيان الحكومي هو مؤشر لعمل الحكومة.

المصدر: "الوطن"

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