رئيس الوزراء السوري: لن نبخل بجهد لتحسين دخل الموظفين

أكد رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، أن الحكومة لن تبخل بجهد في أي دقيقة لتحسين واقع دخل الموظفين، عندما تتوافر لديها الإمكانات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء السوري، في تصريحات لصحيفة "الوطن": "لن نقصر بذلك".

وأشار عرنوس، على هامش مناقشة البيان الحكومي في مجلس الشعب السوري، إلى أن هناك خططا وبرامج تنفيذ، وبالتالي كل شيء في وقته، لافتا إلى أن البيان الحكومي هو مؤشر لعمل الحكومة.

المصدر: "الوطن"