"الاحتياطي الأمريكي": "المركزي" ملتزم بمساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من آثار كورونا

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول، إن المصرف المركزي ما زال ملتزما باستخدام كل الأدوات لمساعدة اقتصاد بلاده على التعافي من آثار كورونا.

وفي تعليقات له نشرت قبل أول أيام شهادته في الكونغرس وتستمر ثلاثة أيام هذا الأسبوع، قال باول "ما زلنا ملتزمين باستخدام أدواتنا لعمل ما بوسعنا، للفترة الزمنية اللازمة، لضمان أن التعافي سيكون قويا قدر الإمكان ولتقييد الضرر المستمر بالاقتصاد."

وأضاف أن مؤشرات اقتصادية كثيرة تظهر "تحسنا ملحوظا"، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن المسار أمام الاقتصاد يبقى "ضبابيا الى حد بعيد" رغم التحسن في الارتداد من أعماق الأزمة.

ومن المقرر أن يمثل باول غدا الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي.

المصدر: رويترز