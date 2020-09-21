مسح يكشف أن الأمريكيين أصبحوا أكثر تشاؤما حيال آفاق التوظيف في ظل الجائحة

خلص مسح نشره بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك اليوم الاثنين إلى أن الأمريكيين واجهوا سوق عمل أكثر صعوبة في بداية فصل الصيف.

ووفقا للمسحـ فقد زاد معدل فقدان الوظائف في ظل الجائحة، وبات الأمريكيون أكثر تشاؤما حيال آفاق توظيفهم في المستقبل القريب.

وقال حوالي 10.5 بالمئة من المستهلكين الذين شملهم المسح إنهم صاروا بلا عمل بين مارس ويوليو من العام الحالي، ارتفاعا من 2.8 بالمئة في يوليو 2019، وبما يبلغ أعلى مستوى في تاريخ المسح الذي يعود إلى 2014. كما ارتفع متوسط من يتوقعون أنهم سيفقدون على الأرجح وظائفهم إلى 3.7 بالمئة في يوليو من اثنين بالمئة قبل عام.

وواجه المستهلكون أيضا مزيدا من التحديات في العثور على وظائف جديدة. فقد انخفضت نسبة من عملوا لدى أرباب أعمال آخرين إلى 4.4 بالمئة في يوليو مقارنة مع 6.2 بالمئة قبل عام.

إقرأ المزيد

وقال 13.5 بالمئة فقط من الأفراد إنهم تلقوا عرض عمل مرة على الأقل في الشهور الأربعة السابقة، انخفاضا من 21 بالمئة في يوليو 2019، وهو الرقم الذي كان في زيادة من مارس 2018 وحتى مارس 2020 عندما بدأ فيروس كورونا الانتشار حول العالم.

وانخفض أيضا بشدة متوسط من يتوقعون أنهم سيتلقون على الأرجح عروض وظائف في الشهور الأربعة المقبلة إلى 18.5 بالمئة في يوليو من 24.1 بالمئة قبل عام.





المصدر: رويترز