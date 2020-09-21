تراجع أكبر بورصات الشرق الأوسط على خلفية هبوط أسعار النفط

أغلقت أغلب البورصات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط على تراجع اليوم الاثنين إثر هبوط في أسعار النفط.

وتأثرت أسعار النفط باحتمالات عودة الإنتاج الليبي بينما تؤجج زيادة في الإصابات بفيروس كورونا حول العالم المخاوف بشأن الطلب، وتراجع خام "برنت" بواقع 99 سنتا، أو 2.1% إلى 42.23 دولار للبرميل.

وقال مديرون تنفيذيون وعمال في مصاف للتكرير ومحللون في قطاع الطاقة إن المصافي العالمية تخفض إنتاجها من الوقود مع اقتراب الخريف وتعثر تعافي الطلب من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع المؤشر القياسي في سوق الأسهم السعودية 0.9% إلى 8291 نقطة، مع هبوط سهم مصرف الراجحي 0.6% وبنك الرياض 2%.

ونزل المؤشر الرئيسي في بورصة دبي 2.2% إلى 2270 نقطة، تحت وطأة انخفاض 2.8% في سهم بنك دبي الإسلامي، وتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 3.3%.

وهبط مؤشر أبو ظبي 1.2% ليسجل 4492 نقطة، متأثرا بهبوط سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 1.6% بينما تراجع سهم اتصالات الإمارات 1%.

وفي قطر، هبط المؤشر 1.5% إلى 9764 نقطة، إذ كانت كل الأسهم في المنطقة السلبية عدا سهم واحدـ وتراجعت صناعات قطر 2.2%، ومسيعيد للبتروكيماويات 4.6%.

كما تراجع مؤشر البحرين بنسبة 0.1% إلى 1440 نقطة.

وخارج الخليج، انخفض المؤشر القيادي في البورصة المصرية 0.5% ليبلغ 10910 نقاط، وذلك تحت ضغط من هبوط سهم المصرية للاتصالات 4.1% وسهم ابن سينا فارما 4.6%.

ومع ذلك صعد المؤشر في سلطنة عمان 0.2% إلى 3626 نقطة، كما ارتفع مؤشر الكويت 0.7% إلى 6116 نقطة.

المصدر: "رويترز"