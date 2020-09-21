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الإعلان عن موعد توقيع ميثاق منتدى "غاز شرق المتوسط" بمشاركة قبرص ومصر

مال وأعمال

الإعلان عن موعد توقيع ميثاق منتدى
Reuters AMIR COHEN
صورة تعبيرية
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من المقرر أن توقع قبرص الثلاثاء على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط مع إسرائيل ومصر والأردن وإيطاليا واليونان والسلطة الفلسطينية، حسبما نقلت وكالة أنباء قبرص عن وزارة الطاقة في البلاد.

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ووفقا لما ذكرته الوكالة القبرصية "سي إن إيه" فإن التوقيع سيتم من خلال تقنية "فيديو كونفرس"، وسيتم توقيع الميثاق في الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي.

وسيمثل قبرص في التوقيع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة ناتاسا بيليدس.

ووفقا لبيان صدر عن وزارة الطاقة القبرصية فإن الميثاق سيؤسس رسميا للمنتدى الدولي لغاز شرق المتوسط، الذي سيضم قبرص ومصر واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.

من جهته قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، إن "منتدى الغاز لشرق المتوسط الذي كان حتى الآن مجرد منصة للنقاشات سيصبح في الحقيقة منظمة دولية".

وأفاد مسؤول إسرائيلي كبير في قطاع الطاقة الإسرائيلي بأن وزراء الطاقة في الدول السبع سيضعون اللمسات النهائية على ميثاق تلك المنظمة الثلاثاء وسيعملون على وضع "تصور مشترك" للمنطقة.

وأضاف أن "المنتدى سيساعد في إحلال تطبيع مرحب به في العلاقات في المنطقة والذي سيساعد بدوره في تعزيز وتطوير قطاع الغاز في إسرائيل وبالطبع صادرات الغاز من إسرائيل لجيرانها وأوروبا ومناطق أخرى".

وظهرت مخزونات كبيرة للغاز في المياه التابعة لإسرائيل ومصر وقبرص في السنوات الماضية. وبدأت إسرائيل بالفعل في تصدير الغاز للأردن ومصر التي تأمل في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة.

وتمتلك مصر منشأتين للغاز الطبيعي المسال جرى تعليق العمل فيهما أو تعملان بأقل من طاقتهما الاستيعابية ويمكن استخدامهما في التصدير.

المصدر: وكالات

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