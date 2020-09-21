العراق يحظر استيراد 29 منتجا زراعيا وحيوانيا

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، قائمة بالمحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية الممنوع استيرادها من الخارج لوفرتها في الأسواق المحلية.

وبحسب القائمة الصادرة عن الوزارة فإن الحظر يشمل المنتجات الزراعية: "الخيار، الباذنجان، اللهانة، القرنابيط، الجزر، النبق، البطاطا، الخس، الثوم، الشجر، الفلفل، التمور، الطماطة، الشلغم، الشوندر، العسل، والباقلاء الخضراء".

كما تضمنت القائمة المنتجات الحيوانية الممنوعة من الاستيراد، وهي: بيض المائدة، الدجاج الحي، الدجاج المجزور الكامل، والاسماك البحرية والنهرية المجمدة والمبردة.

وقالت الوزارة، إن قرار المنع يأتي استنادا إلى ما جاء في قرارات لجنة الشؤون الاقتصادية، التي نصت على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية من جميع المنافذ الحدودية، بانواعها كافة، بغض النظر عن تاريخ نفاذية إجازة الاستيراد من عدمه، وعلى وزارة الزراعة الاعلان عن ذلك قبل اسبوع من يوم التنفيذ.

المصدر: RT