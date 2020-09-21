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الصين تبقي سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير للشهر الخامس

مال وأعمال

الصين تبقي سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير للشهر الخامس
Reuters
صورة تعبيرية
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أبقت الصين على سعر الإقراض الرئيسي للشركات والأفراد دون تغيير للشهر الخامس على التوالي في شهر سبتمبر الجاري، اليوم الاثنين، كما كان متوقعا.

ولم يتغير سعر الاقراض الرئيسي لأجل عام عن 3.85 بالمئة، وظل السعر لأجل خمس سنوات عند 4.65 بالمئة.

معظم القروض الجديدة والحالية تستند إلى سعر الإقراض الرئيسي، ويؤثر سعر الخمسة أعوام على أسعار الرهن العقاري.

وجاء القرار بعدما أبقي بنك الشعب الصيني على سعر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير للشهر الخامس على التوالي أيضا.

وتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل من الأدوات الأساسية لبنك الشعب الصيني لإدارة السيولة النقدية بالنظام المصرفي في المدى الطويل، وهي بمنزلة مؤشر إرشادي لسعر الإقراض الرئيسي.

المصدر: وكالات

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