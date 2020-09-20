البنك المركزي العراقي يدعو للحيطة والحذر من "مشاهير السوشيال ميديا"

دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، الى الحيطة والحذر من "مشاهير السويشال ميديا" فيما طالب بالتشديد على الحركة المالية.

وقال البنك في بيان صحفي، إن "على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر على الحركات المالية التي تتم من خلال الحسابات المصرفية والمَحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكتروني بأنواعها، والخاصة بمشاهير السوشيال ميديا".

وأشار إلى "تطوير سيناريوهات اكتشاف عمليات غسل الأموال الخاصة بهذه المؤسسات وبما يتناسب مع هذه الحالات بالتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن تطلب الأمر".

وتابع البنك: "نحث باتخاذ إجراءات العناية الواجبة المشددة على الحركات المالية لإصحاب المتاجر الإلكترونية (أصحاب مواقع التسويق الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي)".

المصدر: RT