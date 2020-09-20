البورصة السعودية تصعد بفضل أسهم البتروكيمياويات ومصر تواصل الهبوط

ارتفعت سوق الأسهم السعودية بفضل مكاسب المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروكيمياويات (بتروكيم) بعدما أعلنت الشركتان عن محادثات اندماج بينهما.

صعد مؤشر المملكة 0.3 بالمئة، حيث تقدم سهم السعودية للاستثمار الصناعي 5.5 بالمئة، في حين قفز سهم بتروكيم 6.8 بالمئة.

ستكون الصفقة خطوة جديدة على مسار الاندماجات بقطاع البتروكيمياويات السعودي، بعد أن اشترت شركة النفط العملاقة "أرامكو" السعودية 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في يونيو الماضي، وارتفع سهم أرامكو 0.8 بالمئة.

أما مؤشر دبي فعوض خسائره المبكرة ليغلق مستقرا. ونزل بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 بالمئة، وهبط سهم بنك دبي الإسلامي 0.7 بالمئة.

لكن سهم شركة أرامكس للوجستيات ارتفع 3.4 بالمئة، مواصلا المكاسب من الجلسة السابقة. ويوم الخميس، قالت الشركة القابضة الإماراتية المدعومة من حكومة أبوظبي، إنها استحوذت على حصة بنحو 22 بالمئة في أرامكس التي مقرها دبي، لتصبح أكبر مساهم فيها.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.8 بالمئة، مدعوما بمكاسب أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الوطني، الذي ارتفع 2.2 بالمئة، وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي الذي صعد 1.7 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي، وقع أبوظبي الإسلامي مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي لاستكشاف مجالات التعاون في المستقبل بالإمارات وإسرائيل وأسواق أخرى.

وفي قطر، هبط المؤشر 0.3 بالمئة، متضررا من هبوط سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيمياويات 1.7 بالمئة.

وخارج الخليج، واصل مؤشر الأسهم القيادية المصري خسائره للجلسة الثانية، إذ هبط المؤشر المصري القيادي 0.7 بالمئة، حيث تراجعت معظم أسهمه، ومن بينها البنك التجاري الدولي الذي نزل 0.5 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. زاد المؤشر ‭ 0.3 ‬بالمئة إلى 8365 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة ليسجل 4546 نقطة.

دبي.. استقر المؤشر عند 2320 نقطة.

قطر.. هبط المؤشر 0.3 بالمئة إلى 9916 نقطة.

مصر.. خسر المؤشر 0.5 بالمئة ليبلغ 10969 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 1442 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.8 بالمئة إلى 3619 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 1.1 بالمئة إلى 6075 نقطة.

المصدر: رويترز