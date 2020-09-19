 
مباشر

استثمارات كوريا الجنوبية الخارجية تتراجع بأكثر من الربع بسبب كورونا

مال وأعمال

استثمارات كوريا الجنوبية الخارجية تتراجع بأكثر من الربع بسبب كورونا
Reuters
سيئول عاصمة كوريا الجنوبية.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ormn

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إن الاستثمارات الخارجية المباشرة للبلاد تراجعت بنسبة 27.8% خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجعت هذا الانكماش للتداعيات الاقتصادية لوباء كورونا الذي أثر سلبيا في تدفق الاستثمارات عبر العالم.

استثمارات كوريا الجنوبية الخارجية تتراجع بأكثر من الربع بسبب كورونا

وبينما كانت قيمة الاستثمارات الخارجية الكورية الجنوبية تبلغ 16,824 مليار دولار أمريكي بين شهري أبريل ويونيو من العام 2019، لم تتجاوز خلال الفترة ذاتها من العام الجاري 2020 قيمة 12,14 مليار دولار. واعتبرت وزارة المالية الكورية الجنوبية هذا التراجع "أكبر انخفاض ربع سنوي منذ الربع الاول من عام 2018".

 

 

المصدر: وكالة يونهاب.

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا