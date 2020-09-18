 
مباشر

مؤشر "ناسداك" الأمريكي يصعد بعد خسائر ليومين

مال وأعمال

مؤشر
Reuters
البورصة الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/orht

ارتفع المؤشر الأمريكي "ناسداك" خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعد انخفاض استمر ليومين في أسهم التكنولوجيا الثقيلة.

وجاء ذلك في وقت أثرت فيه مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والانتعاش الاقتصادي غير المنتظم على المؤشر "ستاندرد آند بورز 500".

وزاد المؤشر "ناسداك" بنسبة 0.58% إلى 10973.45 نقطة، خلافا لمؤشر "داو جونز الصناعي"، الذي انخفض بنسبة 0.13% إلى 27864.87 نقطة.

بينما بدأ المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" التعاملات على ارتفاع طفيف بلغ 0.37 نقطة إلى 3357.38 نقطة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا