المركزي الروسي يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25%

قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي والبالغ 4.25%.

إقرأ المزيد

وجاء قرار اليوم بعدما كان البنك المركزي الروسي قد خفض سعر الفائدة لأربع مرات متتالية خلال اجتماعات مجلس إدارته الماضية.

وألمح المركزي إلى احتمال إجراء مزيد من الخفض خلال اجتماعات مجلس إدارته القادمة.

والمستوى الحالي لسعر الفائدة (4.25%) يعد مستوى تاريخا منخفضا، وفيما يلي رسم بياني يظهر حركة تغيير سعر الفائدة الرئيسي في روسيا.

Sputnik

ولم يؤثر قرار المركزي الروسي هذا على سعر صرف العملة الروسية مقابل الدولار واليورو، حيث جرى تداول الدولار، عند الساعة 13:50 بتوقيت موسكو اليوم، عند 75.08 روبل، بانخفاض طفيف مقداره 8 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول اليورو عند 88.89 روبل، وفقا لبيانات موقع بورصة موسكو.

المصدر: RT + "نوفوستي"