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مرشحو مصر والمكسيك ومولدوفا خارج سباق قيادة منظمة التجارة العالمية

مال وأعمال

مرشحو مصر والمكسيك ومولدوفا خارج سباق قيادة منظمة التجارة العالمية
Globallookpress Li Ye/Xinhua
شعار منظمة التجارة العالمية
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نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها اليوم الخميس، إن مرشحي المكسيك ومصر ومولدوفا لقيادة منظمة التجارة العالمية خرجوا من السباق.

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وأفاد أحد المصادر بأنه كان هناك دعم قوي من دول أمريكا اللاتينية وآسيا لمرشح المكسيك خيسوس سياد، لكن قرار الاتحاد الأوروبي دعم مرشحين آخرين أضعف فرصه.

ومن المقرر أن تعلن المنظمة يوم الجمعة عن الخمسة مرشحين من أصل ثمانية الذين سيخوضون الجولة الثانية من تصويت الأعضاء لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة العالمية المعنية بالتجارة.

المصدر: "رويترز"

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