تراجع البنوك يوقف سلسلة مكاسب أسهم أوروبا

أنهت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس سلسلة مكاسب استمرت 4 أيام، إذ تضررت أسهم البنوك من احتمالات استمرار أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة طويلة.

وأغلق المؤشر "ستوكس-600" الأوروبي على انخفاض 0.5 بالمئة، في حين هبط المؤشر "داكس" الألماني 0.4 بالمئة وفقد المؤشر "كاك" 40 الفرنسي 0.7 بالمئة.



والتقط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، والذي تهيمن عليه أسهم شركات عالمية تجلب الإيرادات من أنحاء العالم إلى الداخل، الأنفاس مع تراجع الجنيه الإسترليني بعد أن قال بنك إنجلترا المركزي إنه يدرس عن كثب كيف يمكن أن يقلص أسعار الفائدة لما دون الصفر.



لكن مؤشر الأسهم القيادية أغلق منخفضا 0.5 بالمئة، إذ هبطت أسهم بنوك كبرى مثل إتش.إس.بي.سي وباركليز وستاندرد تشارترد بنحو 2 بالمئة.



أما مؤشر البنوك الأوروبي الأوسع نطاقا، وهو القطاع الأسوأ أداء بنزول 38 بالمئة هذا العام، فقد تكبد خسارة 1.6 بالمئة.



وواصلت أسهم التكنولوجيا الضغط على وول ستريت، في حين تراجعت في أوروبا واحدا بالمئة.

المصدر: "رويترز"