125 مليار دولار للدفاع.. أبرز بنود الإنفاق في مشروع ميزانية روسيا للأعوام القادمة

تخطط روسيا لإنفاق ما يصل 9.4 تريليون روبل (نحو 125 مليار دولار) على الدفاع في السنوات الثلاثة القادمة، كما تبين ذلك في مشروع الميزانية الروسية، الذي أقرته الحكومة يوم أمس.

وفيما يلي المخصصات لعدد من المجالات كما وردت في مشروع الميزانية:

مجال الدفاع:

وفقا لمشروع الميزانية فسيتم في 2021، تخصيص 3.1 تريليون روبل للمسائل المتعلقة بالدفاع، ونحو 3.2 تريليون روبل في العام 2022، وحوالي 3.1 تريليون روبل في العام 2023.

مجال الصحة:

سيتم تخصيص أكثر من 3.3 تريليون روبل من الميزانية الروسية في الأعوام 2021 - 2023 للرعاية الصحية.

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ووفقا لمشروع الميزانية الروسية سيتم العام المقبل تخصيص نحو 1.1 تريليون روبل (1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي) للرعاية الصحية، وقرابة 1.123 تريليون روبل (0.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي) في العام 2022، وحوالي 1.1 تريليون روبل (0.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي) في العام 2023.

أنشطة الفضاء:

تخطط روسيا في الأعوام 2021 - 2023 لتخصيص قرابة 577 مليار روبل لتنفيذ البرامج المتعلقة "بأنشطة الفضاء".

وسيتم تخصيص 200.17 مليار روبل في العام القادم، و188.68 مليار روبل في العام 2022، و188.18 مليار روبل في العام 2023.

البطالة:

كما سيتم في عام 2021، توجيه أكثر من 122 مليار روبل من الميزانية الاتحادية نحو المدفوعات الاجتماعية للمواطنين العاطلين عن العمل.

ووفقا لوزير المالية الروسي، أنطوان سيلوانوف، فإن الحكومة الروسية ستواصل دعم العاطلين عن العمل في البلاد العام المقبل. وستوفر موارد إضافية لذلك.

ولدعم المواطنين الروس الذين فقدوا عملهم بسبب أزمة وباء كورونا، رفعت الحكومة الروسية الحد الأقصى لإعانة البطالة إلى مستوى الحد الأدنى للأجور (12130 روبلا).

ووفقا لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية فإن معدل البطالة في روسيا بنهاية العام الجاري سيكون عند 5.7%، وفي العام 2021 عند 5.2%، وفي العام 2022 عند 4.7%، وفي العام 2023 عند 4.6%.

(الدولار = 75 روبلا)

المصدر: "تاس"