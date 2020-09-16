 
مباشر

الحكومة الروسية تقلص الإنفاق على رواتب المسؤولين وبرامج التسلح

مال وأعمال

الحكومة الروسية تقلص الإنفاق على رواتب المسؤولين وبرامج التسلح
Sputnik
وزير المالية الروسية أنطون سيلوانوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/or34

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف تعليقا على إقرار الحكومة الموازنة للفترة 2021 - 2023، نية الحكومة تقليص عجز الميزانية عن طريق خفض الإنفاق على برامج التسلح ورواتب المسؤولين.

إقرأ المزيد
الحكومة الروسية تقر مشروع موازنة البلاد للأعوام 2021 - 2023
الحكومة الروسية تقر مشروع موازنة البلاد للأعوام 2021 - 2023

وتبين من مشورع موازنة البلاد للأعوام 2021 - 2023 الذي أقر اليوم الأربعاء، أن الحكومة تخطط لخفض جميع نفقات الدولة "غير المحمية" بواقع  10%، وتقليل الإنفاق على برامج الأسلحة بنسبة 5% وزيادة أجور المسؤولين طبقا لمؤشرات التضخم في العام 2021.

وحسب سيلوانوف، تتوقع السلطات أن تتيح هذه الخطوات توفير 927 مليار روبل من أموال الدولة، ليصل هذا المبلغ في 2022 إلى 970 مليار روبل، وحوالي 900 مليار روبل في 2023. 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا