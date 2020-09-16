الحكومة الروسية تقلص الإنفاق على رواتب المسؤولين وبرامج التسلح

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف تعليقا على إقرار الحكومة الموازنة للفترة 2021 - 2023، نية الحكومة تقليص عجز الميزانية عن طريق خفض الإنفاق على برامج التسلح ورواتب المسؤولين.

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وتبين من مشورع موازنة البلاد للأعوام 2021 - 2023 الذي أقر اليوم الأربعاء، أن الحكومة تخطط لخفض جميع نفقات الدولة "غير المحمية" بواقع 10%، وتقليل الإنفاق على برامج الأسلحة بنسبة 5% وزيادة أجور المسؤولين طبقا لمؤشرات التضخم في العام 2021.

وحسب سيلوانوف، تتوقع السلطات أن تتيح هذه الخطوات توفير 927 مليار روبل من أموال الدولة، ليصل هذا المبلغ في 2022 إلى 970 مليار روبل، وحوالي 900 مليار روبل في 2023.

المصدر: نوفوستي