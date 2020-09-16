S&P 500 يغلق على هبوط طفيف متأثرا بأسهم التكنولوجيا

ختم مؤشر ستاندرد أند بورز 500 جلسة متقلبة مع تراجع طفيف اليوم الأربعاء، حيث دفعت خسائر أسهم التكنولوجيا المؤشر إلى الانخفاض.

وكان مؤشر S&P 500، قد واصل مكاسبه وتجاوزت نسبة صعود داو جونز الواحد بالمئة لفترة وجيزة في معاملات بعد الظهر، عقب قرار مجلس الاحتياطي إبقاء أسعار الفائدة قُرب الصفر، وتعهده أن لا يتجاوز التضخم هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة لفترة زمنية محددة لكن السوق تراجعت قبيل الإغلاق، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر.



وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 38.17 نقطة بما يعادل 0.14 بالمئة ليصل إلى 28033.77 نقطة.

وفقد ستاندرد أند بورز 15.62 نقطة أو 0.46 بالمئة ليسجل 3385.58 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 139.86 نقطة أو 1.25 بالمئة إلى 11050.47 نقطة.

المصدر: رويترز



