الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة عند الصفر

أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على نسبة الفائدة الرئيسية عند مستوى 0 – 0.25%، وتعهد بالحفاظ عليها عند هذا الحد حتى يتجاوز التضخم 2%، أي المعدل الذي يهدف إليه الاحتياطي.

أشار الاحتياطي في بيان له أنه سيحافظ على حجم مشترياته من السندات الحكومية بحجم 120 مليار دولار شهريا بتهدف تهيئة الظروف المالية الملائمة في المستقبل.

واعترف كذلك بأن تداعيات وباء فيروس كورونا تؤثر سلبيا على الاقتصاد، مؤكدا عزمه على استخدام كافة الأدوات المتاحة لديه لدعم الاقتصاد الأمريكي.

ونشر الاحتياطي الفدرالي توقعاته المحدثة بشأن حالة الاقتصاد، معتبرا أن سعر الفائدة سيبقى عند مستواه الحالي حتى نهاية 2023 على الأقل، حيث لا يتوقع أن يتجاوز التضخم الـ2%.

كما عدل التوقعات بشأن تراجع النمو الاقتصادي في هذا العام من 6.5% التي توقعها في يونيو الماضي، إلى 3.7%. وخفض التوقعات بشأن البطالة من 9.3% إلى 7.6%.

وكان الاحتياطي الفدرالي قد أعلن الشهر الماضي أنه يسعى لزيادة نسبة التضخم، التي لا تزال ضئيلة في الولايات المتحدة منذ سنوات، لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الإضافية.

المصدر: رويترز