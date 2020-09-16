طهران.. طائرة ركاب تنفذ هبوطين اضطراريين متتاليين

نفذت طائرة من طراز "إيرباص 320"، تابعة لشركة "معراج" للخطوط الجوية الإيرانية، هبوطين اضطراريين متتاليين، في مطار "مهرآباد" الداخلي، في العاصمة طهران.

وذكرت الشركة أن الرحلة رقم 2892 "بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها من مطار مهرآباد نحو مدينة كرمانشاه غربي البلاد، واجهت نقصا فنيا، في أنظمة الهيدروليك، مما اضطرها إلى العودة إلى المطار في طهران، للهبوط اضطراريا".

وأضافت وسائل إعلام إيرانية، أنه بعد دراسة العطل الفني، تمكنت الطائرة من أخذ الإذن بالإقلاع مجددا، إلا أنها عادت للهبوط مجددا، بعد قليل من إقلاعها.

وذكرت المصادر أنه تم إغلاق المدرج L29 تحسبا لأي طارئ، حيث تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام، من دون إصابة أي من الركاب أو طاقم الرحلة.

ويعاني الأسطول الجوي المدني الإيراني من مشكلات فنية، نتيجة العقوبات الأمريكية على طهران، حيث يحظر توريد قطع غيار للطائرات الإيرانية.

وكانت طهران تمكنت من توقيع عقود لشراء 200 طائرة ركاب، بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، من بينها 100 طائرة من "إيرباص"، و80 طائرة من "بوينغ" إلى جانب 20 طائرة من ATR الفرنسية الإيطالية.

لكن إيران لم تتمكن من استلام سوى 16 طائرة، نظرا لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 وإلغاء عقود بيع الطائرات إلى إيران من جانب "بوينغ" و"إيرباص" وATR.

المصدر: RT