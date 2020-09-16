هبوط قياسي جديد للريال والمركزي الإيراني يعلق

واصل سعر صرف العملة الإيرانية هبوطه أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر الدولار في السوق السوداء (الموازية) اليوم 272000 ريال، مسجلا رقما قياسيا جديدا.

وتعهد البنك المركزي الإيراني بإعادة السيطرة على أسواق العملات المحلية، خلال الأيام المقبلة.

وقال عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، إن "الإدارة الأمريكية تسعى لإيجاد تضخم في سوق العملات، منذ عدة أسابيع، عبر مساعيها لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في مجلس الأمن، وشن حملة دعائية في قنوات معارضة".

وأضاف همتي على صفحته في "إنستغرام" أن هناك داخل إيران من يستغل الأجواء الدعائية للتأثير على أسعار العملات لتحقيق مصالح شخصية.

وشدد همتي على أن أسعار العملات في السوق حاليا لن تستمر، داعيا المواطنين إلى عدم الاستثمار في العملات الأجنبية.

المصدر: RT