ارتفاع النفط أكثر من 2% مع تأهب خليج المكسيك للإعصار

ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء مدعومة بتعطيلات المعروض في الولايات المتحدة جراء الإعصار.

وزاد سعر خام برنت 92 سنتا بما يعادل 2.3 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 40.53 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.02 دولار أو 2.7 بالمئة لتغلق على 38.28 دولار.



يأتي صعود عقود النفط، قبيل الوصول المتوقع للإعصار سالي إلى الساحل الأمريكي، على خليج المكسيك، حيث توقف أكثر من ربع إنتاج النفط والغاز البحري الأمريكي، وأغلقت موانئ تصدير رئيسية مع تحول مسار العاصفة شرقا صوب غرب ألاباما، متجنبة بعض مصافي تكرير ساحل الخليج.







المصدر: رويترز



