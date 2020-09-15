مسؤول أوروبي رفيع: مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا تملك السلطة لوقف "السيل الشمالي-2"

صرح الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأن مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا تملك السلطة لوقف مشروع مد أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا "السيل الشمالي-2".

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وجاء تصريح المسؤول الأوروبي خلال كلمة له اليوم الثلاثاء في جلسة للبرلمان الأوروبي، وذلك بعد دعوات لنواب لوقف تنفيذ المشروع و"معاقبة روسيا على الحادث المرتبط بالمدون أليكسي نافالني"، الذي تعرض لتسميم وفقا لادعائات السلطات الألمانية.

وقال بوريل: "نحن نعمل ضمن صلاحيات مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات الاتحاد ليست لديها القدرة على إيقاف (السيل الشمالي-2)، هذا ليس سؤالا لهم (المؤسسات الأوروبية) ولكن للدول التي تروج لهذا المشروع".

وأضاف المسؤول: "بالطبع ستكون لتسميم نافالني عواقب على العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبيِ، سنناقش هذه المسألة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي (في بروكسل في 21 سبتمبر الجاري)، ومع ذلك يجب أن نتذكر أن المفوضية الأوروبية لم تعرب عن الكثير من التفاؤل بشأن هذا الموضوع".

يشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد الأنابيب لمشروع "السيل الشمالي-2"، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

المصدر: "تاس"