وزير النفط العراقي الأسبق لـRT: قد نخسر 50 مليار دولار بسبب "أوبك+"

تحدث وزير النفط العراقي الأسبق إبراهيم بحر العلوم، اليوم الثلاثاء، عن أضرار اتفاق "أوبك+" على الاقتصاد العراقي، وما يمكن أن يلحقه من أزمات في البلد النفطي.

وقال بحر العلوم لـRT، إن "التزام العراق باتفاق أوبك+ سيعني حرمانه من 750 ألف برميل نفط يوميا، وهذا يعني خسارته نحو 50 مليار دولار على مدى العامين المقبلين".

وأضاف، أن "العراق اليوم بحاجة الى مراجعة هذا الاتفاق، فلا يمكن أن يتحمل عبء ومصالح دول أخرى تزيد وتوسع إنتاجها النفطي بينما نتضرر نحن".

ويقيم الوزير الأسبق إبراهيم بحر العلوم دعوى قضائية في المحكمة الإدارية العراقية لإلغاء قرار حكومة عبد المهدي السابقة التي وافقت على اتفاق "أوبك+".

المصدر: RT