أوكرانيا.. حادث في أنبوب تصدير الغاز إلى أوروبا

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن أنبوب غاز في مقاطعة كييف بأوكرانيا مخصص لتصدير الغاز إلى أوروبا تعرض لحادث، حيث انخفض الضغط في الأنبوب.

وقبل ذلك أفادت وسائل الإعلام، بأن انفجارا حدث في أنبوب غاز اليوم بحلول الساعة 00:15 بالتوقيت المحلي، حيث تم سماع دوي انفجار قوي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن تسربا للغاز نتج جراء الحادث، لكن تم التعامل معه.

يشار إلى أن جزءا من صادرات الغاز من روسيا إلى أوروبا يعبر عبر الأراضي الأوكرانية.

المصدر: "إزفيستيا" الروسية