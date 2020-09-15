الصين تمدد إعفاء 16 منتجا أمريكيا من الرسوم الجمركية

قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الثلاثاء، إنها ستمدد إعفاء قائمة من الرسوم الجمركية لـ16 منتجا تستوردها الصين من الولايات المتحدة، لمدة عام.

ومن بين المنتجات المشمولة في العفو زيوت التشحيم ومصل اللبن ومسحوق السمك.

وأشارت الوزارة إلى أن التمديد سيستمر حتى 16 سبتمبر 2021.

وحصلت المنتجات على إعفاء من رسوم عقابية فرضتها الصين على منتجات أمريكية ضمن تدابير مضادة للبند 301 من القانون الأمريكي.

المصدر: "رويترز"