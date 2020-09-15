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من بينها اتفاقية للتجارة الحرة.. الإمارات وإسرائيل تدرسان 8 اتفاقات اقتصادية

مال وأعمال

من بينها اتفاقية للتجارة الحرة.. الإمارات وإسرائيل تدرسان 8 اتفاقات اقتصادية
Reuters
صورة تعبيرية
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نقل موقع "إسرائيل 24" (i24news) عن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق أن الإمارات وإسرائيل تناقشان صياغة 8 اتفاقات في مجال التجارة والاقتصاد.

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ومن الاتفاقات التي تتم مناقشتها وثيقة لتجنب فرض الجمارك المزدوج بين البلدين. ووفقا للموقع فإن الوزير الإماراتي أشار إلى أن الإمارات وإسرائيل تدرسان إمكانية التجارة الحرة بينهما في مرحلة لاحقة.

وأضاف الوزير الإماراتي أن مثل هذه التفاهمات والاتفاقيات لا يمكن اعتبارها تحصيل حاصل، لأن الأمر يتعلق بالتعاون بين اقتصادين متطورين في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يستدعي استغلال هذه الفرصة.

وجاءت تصريحات الوزير الإماراتي خلال جلسة افتراضية عقدت عبر الإنترنت لمجلس الأعمال التجارية للإمارات والولايات المتحدة، وفقا لما ذكره موقع "إسرائيل 24".

المصدر: "إسرائيل 24"

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