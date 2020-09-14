أكبر بنكين في الإمارات وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم

وقع "بنك هبوعليم" أكبر مصرف في إسرائيل، و"بنك الإمارات دبي الوطني" أكبر مصرف في الإمارات مذكرة للتفاهم، عشية إعلان البلدين عن قيام علاقات دبلوماسية بينهما في إطار التطبيع.

وأكد "بنك هبوعليم" في بيان صدر اليوم الاثنين أن "مذكرة التفاهم تمثل سبقا تاريخيا لأن البنكين يتطلعان لتعزيز روابط التعاون في أعقاب إقامة علاقات مالية واقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل".

وهذا هو أول اتفاق مصرفي بين بنوك في الإمارات وإسرائيل منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 11 سبتمبر عن التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين.

ومن المقرر أن توقع الإمارات إلى جانب البحرين، إتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل غدا الثلاثاء في حفل بالبيت الأبيض يستضيفه الرئيس الأمريكي.

المصدر: رويترز