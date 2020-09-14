"إيرباص" تحذر موظفيها من تسريح إجباري مع احتدام أزمة شركات الطيران

حذر الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" لصناعة الطائرات جيوم فوري العاملين في الشركة من اضطرارها لتسريح قسري للموظفين، في ظل تدهور قطاع الطيران في العالم واستمرار أزمة كورونا.

وكتب فوري: "أنا مدين لكم بأن أكون شفافا، من غير المرجح أن تخفيضات العمالة الطوعية ستكون كافية".

وأضاف: "مما يؤسف له أن التعافي في السفر بالطائرات على مدار فترة الصيف لم يكن عند المستوى الذي تعول عليه الصناعة.. يجب أن نكون مستعدين الآن لأزمة من المرجح أن تكون أعمق وأطول مما أشارت إليه السيناريوهات السابقة".

وحثت الحكومة الفرنسية ونقابات عمالية الشركة ومقرها مدينة تولوز على تفادي التسريح الإجباري، بينما تستغني عن 15 ألف وظيفة للتغلب على هبوط حاد في الطلب على السفر جوا.

وانخفض السفر جوا 80% في يوليو الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.

وأطلقت "إيرباص" دعوة داخلية لرحيل طوعي للموظفين وتقاعد مبكر، في برنامج من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الحالي.

المصدر: "رويترز"