ميركل: تعاون أوروبا مع الصين يجب أن يقوم على قواعد

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والصين يجب أن يقوم على قواعد معينة تجعله نزيها.

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وفي تعليقها على نتائج لقاء القمة عبر الفيديو، الذي أجراه زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قالت ميركل للصحفيين: "نواصل الضغط من أجل تحقيق تقدم في اتفاقية للاستثمار".

وتابعت: "يجب لأي تعاون مع الصين أن يقوم على مبادئ معينة، بينها مبدأ التبادل والتنافس النزيه. صحيح أن هناك اختلافا في أنظمتنا الاجتماعية، لكن، وعلى الرغم من تمسكنا بالتعددية، ينبغي أن يقوم هذا التعاون على قواعد".

وأضافت: "خلال السنوات الـ15 الماضية، أصبحت الصين أقوى كثيرا من وجهة النظر الاقتصادية، وذلك يعني أن طلب التبادل في ما يتعلق بقواعد اللعبة مبرر جدا اليوم".

المصدر: رويترز