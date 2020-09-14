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المفوضية الأوروبية تطالب الصين بفتح أسواقها أمام الاتحاد الأوروبي

مال وأعمال

المفوضية الأوروبية تطالب الصين بفتح أسواقها أمام الاتحاد الأوروبي
Reuters FRANCOIS LENOIR
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين، أن الصين حققت تقدما في مسائل مثل النقل القسري للتكنولوجيا، لكن يجب عليها أن تفتح أسواقها بشكل أكبر.

وقالت: "إذا كانت تريد عقد اتفاقية للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، فعلى بكين أن تفتح أسواقها".

وأضافت: "يجب على الصين أن تقنعنا بأنها تستحق اتفاقية للاستثمار".

وتابعت: "يجب أيضا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أن يعالج فائض الطاقة الإنتاجية سواء في المجالات التقليدية مثل الصلب أو المنتجات عالية التكنولوجيا".

المصدر: "رويترز"

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