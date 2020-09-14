المفوضية الأوروبية تطالب الصين بفتح أسواقها أمام الاتحاد الأوروبي

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين، أن الصين حققت تقدما في مسائل مثل النقل القسري للتكنولوجيا، لكن يجب عليها أن تفتح أسواقها بشكل أكبر.

وقالت: "إذا كانت تريد عقد اتفاقية للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، فعلى بكين أن تفتح أسواقها".

وأضافت: "يجب على الصين أن تقنعنا بأنها تستحق اتفاقية للاستثمار".

وتابعت: "يجب أيضا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أن يعالج فائض الطاقة الإنتاجية سواء في المجالات التقليدية مثل الصلب أو المنتجات عالية التكنولوجيا".

المصدر: "رويترز"