المفوضية الأوروبية تطالب الصين بفتح أسواقها أمام الاتحاد الأوروبي
Reuters FRANCOIS LENOIR
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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين، أن الصين حققت تقدما في مسائل مثل النقل القسري للتكنولوجيا، لكن يجب عليها أن تفتح أسواقها بشكل أكبر.
وقالت: "إذا كانت تريد عقد اتفاقية للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، فعلى بكين أن تفتح أسواقها".
وأضافت: "يجب على الصين أن تقنعنا بأنها تستحق اتفاقية للاستثمار".
وتابعت: "يجب أيضا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أن يعالج فائض الطاقة الإنتاجية سواء في المجالات التقليدية مثل الصلب أو المنتجات عالية التكنولوجيا".
المصدر: "رويترز"