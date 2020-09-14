"أدنوك" الإماراتية تبيع 10% من "أدنوك للتوزيع" مقابل مليار دولار

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الاثنين، عن إتمام عملية طرح خاص لـ 1.25 مليار سهم من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع".

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وتم بيع هذه الأسهم إلى مؤسسات استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليار درهم (نحو مليار دولار)، والتي تمثل حصة 10% من أسهم الشركة، حيث تم تنفيذ عملية البيع على سعر 2.95 درهم، أي ما يمثل زيادة بنسبة 18% على سعر السهم عند الطرح الأولي العام.

وتحتفظ "أدنوك" بعد هذه الصفقة بحصة 80% في أسهم "أدنوك للتوزيع"، لتبقى أكبر مالك للأسهم في الشركة التي تمتلك إمكانات نمو كبيرة.

وتحقق هذه العملية مزايا عديدة لـ "أدنوك" من خلال الاستفادة من طلب المستثمرين القوي على أسهم "أدنوك للتوزيع" التي سجلت أداء قويا منذ الطرح الأولي لأسهمها عام 2017، كما تعتبر هذه العملية أكبر صفقة من نوعها في المنطقة لشركة مدرجة في أسواق الأوراق المالية.

وقام كل من "بنك أبوظبي الأول" و"سيتي غروب للأسواق العالمية المحدودة" بدور مدير الطرح في هذه الصفقة بشكل مشترك، في حين قامت شركة "موليس آند كومباني" بدور مستشار مالي مستقل لـ"أدنوك".

وتعتبر شركة "أدنوك للتوزيع" إحدى الشركات الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، حيث تدير الشركة 406 محطات خدمة ومبيعات وقود بالتجزئة في الإمارات، إضافة إلى محطتين في السعودية.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: "وام"