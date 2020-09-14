إثيوبيا تكشف النقاب عن أوراق نقدية جديدة للحد من الأنشطة غير القانونية

كشفت إثيوبيا الاثنين النقاب عن أوراق نقدية جديدة لـ4 فئات من عملتها "البير"، في خطوة تهدف للحد من تمويل الأنشطة غير القانونية.

ووفقا لتغريدة نشرها اليوم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد فإن الأوراق النقدية الجديدة هي لفئات 10 و50 و100 بير، بالإضافة لورقة جديدة من فئة 200 بير.

Ethiopia today unveils new Birr notes for 10, 50 & 100 denominations, with introduction of a new Birr 200 note. The new notes will curb financing of illegal activities; corruption & contraband. Enhanced security features on the new notes will also cease counterfeit production. pic.twitter.com/Di5WaFNyLm — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) September 14, 2020

وجميع الأوراق النقدية الجديدة تتمتع بميزات حماية وأمن عالية، وذلك لمنع تزويرها.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن الأوراق النقدية الجديدة ستعمل على الحد من تمويل الأنشطة غير القانونية والفساد.

المصدر: RT