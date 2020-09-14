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إثيوبيا تكشف النقاب عن أوراق نقدية جديدة للحد من الأنشطة غير القانونية

مال وأعمال

إثيوبيا تكشف النقاب عن أوراق نقدية جديدة للحد من الأنشطة غير القانونية
Reuters
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
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كشفت إثيوبيا الاثنين النقاب عن أوراق نقدية جديدة لـ4 فئات من عملتها "البير"، في خطوة تهدف للحد من تمويل الأنشطة غير القانونية.

ووفقا لتغريدة نشرها اليوم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد فإن الأوراق النقدية الجديدة هي لفئات 10 و50 و100 بير، بالإضافة لورقة جديدة من فئة 200 بير.

وجميع الأوراق النقدية الجديدة تتمتع بميزات حماية وأمن عالية، وذلك لمنع تزويرها.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن الأوراق النقدية الجديدة ستعمل على الحد من تمويل الأنشطة غير القانونية والفساد.

المصدر: RT

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