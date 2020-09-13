الليبية للنفط: خسائر الإقفالات تقترب من 10 مليارات دولار في 240 يوما

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الأحد، أن خسائر إقفالات الحقول النفطية ووقف التصدير، بلغت 9 مليارات و800 مليون دولار خلال 240 يوما من الإغلاق.

وتأتي هذه النتائج وسط تبادل للاتهامات بين "حكومة الوفاق" و"الحكومة الليبية المؤقتة" بالوقوف وراء تعليق تصدير النفط الليبي، وغداة تأكيد الولايات المتحدة أن قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر تعهد بإعادة فتح قطاع الطاقة في البلاد بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر، وهو ما اعتبرته واشنطن نتاج اتفاق ليبي سيادي لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي وغير السياسي وبما يضمن توزيع إيراداتها بشفافية لصالح الشعب الليبي.

المصدر: RT

إقرأ المزيد

ناصر حاتم