السعودية تعلن بدء تقديم العروض للمرحلة الأخيرة من خصخصة المطاحن

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية اليوم الأحد بدء تقديم العروض للمرحلة الثانية والأخيرة من خصخصة قطاع المطاحن.

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وأضافت المؤسسة في بيان لها أنه تمت مشاركة وثيقة طلب العروض مع المستثمرين المؤهلين وأن المستثمرين المؤهلين سيجرون دراسات العناية المهنية اللازمة ويقدموا عروضهم المالية.

المصدر: "رويترز"