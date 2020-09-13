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السعودية تعلن بدء تقديم العروض للمرحلة الأخيرة من خصخصة المطاحن

مال وأعمال

السعودية تعلن بدء تقديم العروض للمرحلة الأخيرة من خصخصة المطاحن
© twitter @sago_gov_sa
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية اليوم الأحد بدء تقديم العروض للمرحلة الثانية والأخيرة من خصخصة قطاع المطاحن.

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وأضافت المؤسسة في بيان لها أنه تمت مشاركة وثيقة طلب العروض مع المستثمرين المؤهلين وأن المستثمرين المؤهلين سيجرون دراسات العناية المهنية اللازمة ويقدموا عروضهم المالية.

المصدر: "رويترز"

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