السعودية تعلن بدء تقديم العروض للمرحلة الأخيرة من خصخصة المطاحن
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية اليوم الأحد بدء تقديم العروض للمرحلة الثانية والأخيرة من خصخصة قطاع المطاحن.
وأضافت المؤسسة في بيان لها أنه تمت مشاركة وثيقة طلب العروض مع المستثمرين المؤهلين وأن المستثمرين المؤهلين سيجرون دراسات العناية المهنية اللازمة ويقدموا عروضهم المالية.
#المؤسسة_العامة_للحبوب تُعلن عن إطلاق مرحلة تقديم العروض للمرحلة الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق @MEWA_KSA@NCPSaudihttps://t.co/vEhpPpu1W0pic.twitter.com/xWIBx5Ue1N— مؤسسة الحبوب (SAGO) (@sago_gov_sa) September 13, 2020
المصدر: "رويترز"