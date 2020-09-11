عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز 3 تريليونات دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، أن جائحة كورونا دفعت عجز ميزانية الحكومة إلى ما يزيد عن ثلاثة تريليونات دولار في أول 11 شهرا من السنة المالية 2020.

وكان عجز الميزانية لأغسطس 200 مليار دولار، وهو غير بعيد عن العجز في أغسطس 2019، وأقل من 245 مليار دولار توقعها المحللون في استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز".

والعجز البالغ 3.007 تريليون دولار منذ بداية العام هو تقريبا ثلاثة أمثال عجز 1.067 تريليون دولار في نفس الفترة قبل عام، وناجم عن زيادة هائلة في الإنفاق الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وكان الرقم القياسي السابق للعجز في فترة 11 شهرا 1.37 تريليون دولار، أعلنته وزارة الخزانة في 2009 خلال الأزمة والركود الماليين، فيما كان إجمالي عجز الميزانية سنة 2009 بأكملها 1.4 تريليون دولار.

المصدر: "رويترز"