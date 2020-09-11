لندن تبرم اتفاقا تجاريا "تاريخيا" مع طوكيو في ذروة أزمتها مع بروكسل

انتزعت بريطانيا من اليابان اليوم الجمعة أول اتفاق تجاري "كبير" منذ "بريكست"، بعد أسبوع من الخلافات الحادة مع الاتحاد الأوروبي أثارت مخاوف فشل مفاوضات علاقاتهما المستقبلية.

ورحبت لندن بهذه "اللحظة التاريخية" بينما تبدو علاقاتها مع المفوضية الأوروبية في أسوأ حالاتها.

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وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية: "المملكة المتحدة أبرمت اتفاقية للتجارة الحرة مع اليابان وهي أول صفقة تجارية كبرى للبلاد بصفتها دولة مستقلة على الصعيد التجاري".

وكتب رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون على "تويتر": "استعدنا التحكم بسياستنا التجارية وسنواصل الازدهار كأمة تجارية خارج الاتحاد الأوروبي".

والنص الذي يقضي بزيادة التجارة مع اليابان بحوالى 15,2 مليار جنيه إسترليني، هو "اتفاق مبدئي" بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي.

ويفترض أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول يناير المقبل، وسيسمح بإعفاء 99% من صادرات الشركات البريطانية من الرسوم الجمركية، وسيعود بالفائدة خصوصا على الصناعة وقطاعي الصناعات الغذائية والتكنولوجيا.

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المصدر: أ ف ب