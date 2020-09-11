روسيا ومالطا تراجعان الاتفاقية الضريبية

وافقت الحكومة الروسية على مشروع بروتوكول يتضمن إدخال تعديلات على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة مع مالطا.

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ووفقا لبيان صدر عن الحكومة فقد وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على مسودة البروتوكول الخاص بالاتفاقية والتي تتضمن زيادة ضريبة الدخل على الأرباح والفوائد إلى 15%.

ووجه ميشوستين وزارة المالية الروسية بالتفاوض مع الجانب المالطي بهذا الشأن والتوقيع على بروتوكول لتعديل اتفاقية الضرائب.

ويأتي ذلك بعد أيام من توقيع روسيا وقبرص على تعديل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه الحكومة في مارس الماضي برفع ضريبة الدخل إلى 15% المطبقة على أرباح المساهمين الأجانب في الشركات الروسية.

وأوعز الرئيس الروسي أيضا بتوجيه الإيرادات الإضافية، التي ستحصل عليها الميزانية الروسية من مراجعة الاتفاقيات الضريبة مع الدول الأخرى نحو دعم الاحتياجات الاجتماعية للروس، وفي مقدمتها الأسر التي لديها أطفال والعاطلون عن العمل والمعوقون.

المصدر: "نوفوستي"