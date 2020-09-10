اتفاق إماراتي إسرائيلي على تطوير تقنيات صحية

قال مركز "شيبا" الطبي في إسرائيل و"أبيكس" الوطنية للاستثمار في الإمارات اليوم الخميس، إنهما وقعا اتفاقا مبدئيا لتطوير تقنيات تتعلق بالرعاية الصحية في الإمارات ومنطقة الخليج.

ومذكرة التفاهم هذه هي أول تعاون معلن بين مستشفى إسرائيلي وشركة إماراتية بعد اتفاق البلدين الشهر الماضي على تطبيع العلاقات.

وقال يوئيل هاريفين مدير قسم "شيبا إنترناشونال" في مركز "شيبا" الطبي، إنه من المنتظر توقيع اتفاق نهائي بهذا الشأن في 21 سبتمبر بالإمارات.

وأضاف أن مذكرة التفاهم ستمهد الطريق للتعاون على صعيد الابتكار الطبي والتدريب المهني والسياحة الطبية وعلاج كوفيد-19.

المصدر: رويترز